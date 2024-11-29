Семейный портрет на холстах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал". Фрагмент картины Леонарда Туржанского "Боярышня"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал". Фрагмент картины Леонарда Туржанского "Боярышня"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка работ династии художников Туржанских. Большинство работ взяты из их семейной коллекции, которые прошли объемную реставрацию. Работы Леонарда Туржанского и его потомков – в галерее «Ъ-Урал»