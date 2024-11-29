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Семейный портрет на холстах

Выставка династии художников Туржанских

Пресс-показ выставки «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал". Фрагмент картины Леонарда Туржанского "Боярышня"

Пресс-показ выставки «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал". Фрагмент картины Леонарда Туржанского "Боярышня"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пресс-показ выставки «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал". Фрагмент картины Леонарда Туржанского "Боярышня"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка работ династии художников Туржанских. Большинство работ взяты из их семейной коллекции, которые прошли объемную реставрацию. Работы Леонарда Туржанского и его потомков – в галерее «Ъ-Урал»

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Посетитель на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Посетитель на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картин Ирины Туржанской

Посетитель у картин Ирины Туржанской

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у картины Татьяны Туржанской &quot;Малый Ярославец. Март&quot;

Посетители у картины Татьяны Туржанской "Малый Ярославец. Март"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: Зоя Таюрова, заместитель директора по научной работе Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Дмитрий Туржанский, правнук Л.В. Туржанского, владелец семейного собрания, популяризатор творческого наследия Туржанских перед началом экскурсии

Слева направо: Зоя Таюрова, заместитель директора по научной работе Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Дмитрий Туржанский, правнук Л.В. Туржанского, владелец семейного собрания, популяризатор творческого наследия Туржанских перед началом экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у картины Леонарда Туржанского &quot;Лоси&quot;

Посетители у картины Леонарда Туржанского "Лоси"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картины Татьяны Туржанской &quot;Малый Ярославец&quot;

Посетитель у картины Татьяны Туржанской "Малый Ярославец"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картин Леонарда Туржанского

Посетитель у картин Леонарда Туржанского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Туржанский, правнук художника у картины Леонарда Туржанского &quot;Лес. Лесная дорожка.Урал&quot;

Дмитрий Туржанский, правнук художника у картины Леонарда Туржанского "Лес. Лесная дорожка.Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Туржанский, правнук Л.В. Туржанского у картины Ирины Туржанской &quot;Натюрморт. Виноград, кувшин&quot;

Дмитрий Туржанский, правнук Л.В. Туржанского у картины Ирины Туржанской "Натюрморт. Виноград, кувшин"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Эскизы декораций Леонарда Туржанского к театральным спектаклям

Эскизы декораций Леонарда Туржанского к театральным спектаклям

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Посетители на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Картина Леонарда Туржанского &quot;Под навесом&quot; в зале Центра &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Картина Леонарда Туржанского "Под навесом" в зале Центра "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у картины Леонарда Туржанского &quot;Гуси&quot;

Посетители у картины Леонарда Туржанского "Гуси"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Туржанский, у картины татьяны Туржанской &quot;Даниловский монастырь. Переяславль-Залесский&quot;

Дмитрий Туржанский, у картины татьяны Туржанской "Даниловский монастырь. Переяславль-Залесский"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картин Леонарда Туржанского

Посетитель у картин Леонарда Туржанского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;. Посетители на выставке

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал". Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Посетитель на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картин Ирины Туржанской

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у картины Татьяны Туржанской "Малый Ярославец. Март"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: Зоя Таюрова, заместитель директора по научной работе Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Дмитрий Туржанский, правнук Л.В. Туржанского, владелец семейного собрания, популяризатор творческого наследия Туржанских перед началом экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у картины Леонарда Туржанского "Лоси"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картины Татьяны Туржанской "Малый Ярославец"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картин Леонарда Туржанского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Туржанский, правнук художника у картины Леонарда Туржанского "Лес. Лесная дорожка.Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Туржанский, правнук Л.В. Туржанского у картины Ирины Туржанской "Натюрморт. Виноград, кувшин"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Эскизы декораций Леонарда Туржанского к театральным спектаклям

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Картина Леонарда Туржанского "Под навесом" в зале Центра "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у картины Леонарда Туржанского "Гуси"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Туржанский, у картины татьяны Туржанской "Даниловский монастырь. Переяславль-Залесский"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у картин Леонарда Туржанского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал". Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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