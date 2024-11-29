В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за убийства двух котов

В Алапаевске (Свердловская область) возбуждено уголовное дело по факту убийства двух котов, сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. 23-летний Илья Ширшев обвиняется в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (статья 245 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел ночью с 25 на 26 ноября в комнате отдыха скотного двора сельхозпредприятия «Колхоз имени Чапаева». Илья Ширшев якобы убил котов из-за того, что они съели его ужин. Тела животных были выброшены в навозный желоб. Сообщение о происшествии поступило от анонимной женщины.

Проверка проводилась участковыми полицейскими, после чего материалы передали в следственное подразделение. Преступление может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет, штраф до 300 тыс. руб. или принудительные работы до двух лет. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.

Также материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних в отношении 16-летнего подростка, снимавшего расправу на камеру.