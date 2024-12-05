Чем известен Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий

Родился в 1946 году в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «математика».

С 1970 года работал в НПО «Кибернетика» инженером, старшим инженером, начальником отдела. С 1984 года — первый заместитель директора Научно-тематического центра.

работал в НПО «Кибернетика» инженером, старшим инженером, начальником отдела. С 1984 года — первый заместитель директора Научно-тематического центра. В 1987 году защитил диссертацию доктора технических наук. В 1989 году получил звание профессора.

защитил диссертацию доктора технических наук. В 1989 году получил звание профессора. С 2003 года — генеральный директор, позднее советник в Международном научно-исследовательском институте проблем управления.

— генеральный директор, позднее советник в Международном научно-исследовательском институте проблем управления. С 2006 года — директор, а с января 2017 года председатель ученого совета Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН.

— директор, а с января 2017 года председатель ученого совета Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН. В декабре 2011 года избран академиком РАН.

избран академиком РАН. С 15 февраля 2016 года ректор (президент) Сколковского института науки и технологий.