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Чем известен Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий

Родился в 1946 году в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «математика».

  • С 1970 года работал в НПО «Кибернетика» инженером, старшим инженером, начальником отдела. С 1984 года — первый заместитель директора Научно-тематического центра.
  • В 1987 году защитил диссертацию доктора технических наук. В 1989 году получил звание профессора.
  • С 2003 года — генеральный директор, позднее советник в Международном научно-исследовательском институте проблем управления.
  • С 2006 года директор, а с января 2017 года председатель ученого совета Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН.
  • В декабре 2011 года избран академиком РАН.
  • С 15 февраля 2016 года ректор (президент) Сколковского института науки и технологий.

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