Топ выданных в 2020–2024 годах грантов на исследование высокочистых веществ

Заказчик Исполнитель Контракт Начало Срок Грант (млн руб.) Минобрнауки РФ Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН Разработка теоретических основ получения и исследования керамических материалов различного состава с заданными свойствами 2024 2026 178 Минобрнауки РФ Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН Развитие теории адсорбции и ионного обмена, создание новых процессов разделения, IT-продуктов, устройств и материалов для технологии, анализа и молекулярного транспорта 2024 2028 127 Минобрнауки РФ Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Разработка технологий получения высокочистых функциональных материалов для электронной промышленности 2022 2030 90 РНФ ООО АРМОЛЕД + Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Разработка технологии и синтез высокочистого поликристаллического арсенида галлия для создания электронной компонентной базы СВЧ-электроники и лазерной техники 2024 2027 90 Правительство России МГУ Продовольственная безопасность и устойчивое развитие сельского хозяйства Евразийского региона 2022 2022 69 Минобрнауки РФ Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева Разработка технологий получения высокочистых материалов для электронной, химической, нефтегазовой и военной промышленности 2022 2024 52 Минобрнауки РФ Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики Исследование методов повышения стойкости к нейтронному излучению гамма-спектрометров высокого разрешения на основе кристаллов из особо чистого германия 2022 2024 42 РНФ ИОФАН Волоконные лазеры среднего ИК-диапазона на основе халькогенидных стекол, активированных ионами редких земель 2022 2023 30 РНФ Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН Волоконные ИК-световоды с новым уровнем функциональных характеристик из особо чистых халькогенидов AVBVI 2022 2024 21 ФСИ ООО «АДВ-Инжиниринг» (Москва) совместно с ООО «КристалсНорд» (Александров) Разработка технологии и оборудования для получения экстра особо чистых Cd, Zn и Te чистотой 7N и роста монокристаллов CdZnTe 2020 2022 20 РНФ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Разработка методов получения особо чистых теллуритных стекол и волоконных световодов с повышенной оптической прозрачностью в спектральном диапазоне 0,4-6 мкм 2022 2025 18 Минобрнауки РФ Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН Синтез и термические свойства высокочистых металлорганических соединений, эффективных в процессах атомно-слоевого и химического газофазного осаждения функциональных слоев для микроэлектроники 2022 2024 17