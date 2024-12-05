Топ выданных в 2020–2024 годах грантов на исследование высокочистых веществ

|Минобрнауки РФ
|Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
|Разработка теоретических основ получения и исследования керамических материалов различного состава с заданными свойствами
|2024
|2026
|178
|Минобрнауки РФ
|Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
|Развитие теории адсорбции и ионного обмена, создание новых процессов разделения, IT-продуктов, устройств и материалов для технологии, анализа и молекулярного транспорта
|2024
|2028
|127
|Минобрнауки РФ
|Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
|Разработка технологий получения высокочистых функциональных материалов для электронной промышленности
|2022
|2030
|90
|РНФ
|ООО АРМОЛЕД + Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
|Разработка технологии и синтез высокочистого поликристаллического арсенида галлия для создания электронной компонентной базы СВЧ-электроники и лазерной техники
|2024
|2027
|90
|Правительство России
|МГУ
|Продовольственная безопасность и устойчивое развитие сельского хозяйства Евразийского региона
|2022
|2022
|69
|Минобрнауки РФ
|Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
|Разработка технологий получения высокочистых материалов для электронной, химической, нефтегазовой и военной промышленности
|2022
|2024
|52
|Минобрнауки РФ
|Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики
|Исследование методов повышения стойкости к нейтронному излучению гамма-спектрометров высокого разрешения на основе кристаллов из особо чистого германия
|2022
|2024
|42
|РНФ
|ИОФАН
|Волоконные лазеры среднего ИК-диапазона на основе халькогенидных стекол, активированных ионами редких земель
|2022
|2023
|30
|РНФ
|Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН
|Волоконные ИК-световоды с новым уровнем функциональных характеристик из особо чистых халькогенидов AVBVI
|2022
|2024
|21
|ФСИ
|ООО «АДВ-Инжиниринг» (Москва) совместно с ООО «КристалсНорд» (Александров)
|Разработка технологии и оборудования для получения экстра особо чистых Cd, Zn и Te чистотой 7N и роста монокристаллов CdZnTe
|2020
|2022
|20
|РНФ
|Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
|Разработка методов получения особо чистых теллуритных стекол и волоконных световодов с повышенной оптической прозрачностью в спектральном диапазоне 0,4-6 мкм
|2022
|2025
|18
|Минобрнауки РФ
|Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
|Синтез и термические свойства высокочистых металлорганических соединений, эффективных в процессах атомно-слоевого и химического газофазного осаждения функциональных слоев для микроэлектроники
|2022
|2024
|17