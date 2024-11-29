Нештатная ситуация на борту севшего в Кольцово самолета не подтвердилась

Внештатная ситуация на борту самолета Бангкок – Екатеринбург, который 29 ноября приземлился в аэропорту Кольцово, не подтвердилась, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным полиции, аэропорт работает в штатном режиме без каких-либо задержек в расписании прилетов и вылетов. Экстренных или аварийных посадок не производится.

Раннее сообщалось, что самолет «Аэрофлота», летевший из Таиланда, экстренно приземлился в Екатеринбурге. Посадка произошла из-за подозрительного предмета, который внешне напоминающего взрывное устройство. К месту посадки самолета оперативно были выдвинуты пожарные, медики и представители силовых ведомств.

Валерия Шестопалова