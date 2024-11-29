«Башнефть» просят освободить участок площадью 4,6 га в Уфимском районе

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску администрации Красноярского сельсовета Уфимского района, требующего от ООО «Башнефть-добыча» освободить земельный участок площадью 4,6 га. По мнению местных властей, компания занимает участок незаконно.

Также администрация просит суд суд обязать ответчика разработать проект рекультивации и восстановить поврежденную часть территории.

Судебное заседание по делу назначено на 4 февраля.

ООО «Башнефть-добыча» зарегистрировано в 2009 году в Уфе, принадлежит ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»). Организация занимается разведкой и разработкой нефтяных месторождений. Уставный капитал компании — 6 млрд руб. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка «Башнефть-добычи» составила 83 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

Идэль Гумеров