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Замглавы Дегтярска Андрея Ильина обвиняют в превышении должностных полномочий

Замглавы Дегтярска по ЖКХ Андрею Ильину предъявлено обвинение по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Первоуральского городского суда, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, следствие обратилось с ходатайством об аресте.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Напомним, по данным источника «Ъ-Урал», сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски в администрации Дегтярска. В частности, силовики изъяли документы в кабинете Андрея Ильина.

По некоторым данным, обыски прошли по заявлению бывшего мэра Игоря Бусахина в связи со спором о коммунальной трубе. По данным источника «Ъ-Урал», следственные действия не связаны с деятельностью мэра Дегтярска Вадима Пильникова.

Мария Шараева

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