В зимний сезон в Екатеринбурге откроется почти 150 катков и 10 лыжных баз

Зимой в Екатеринбурге зальют около 150 катков и подготовят 10 лыжных баз, сообщила начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом сезоне откроется 10 лыжных баз, трассы будут подготовлены в том числе на стадионах «Динамо», «Калининец», «Локомотив». Кроме того, на ул. Бакинских Комиссаров построят новую базу после сноса старого административного здания — на объекте смогут кататься не только спортсмены. «Там предполагается обустроить трассы для всех жителей города — без больших перепадов, крутых поворотов и сложных высот. Уже разработана проектно-сметная документация»,— рассказала Людмила Фитина. Кроме того, сезон открывают горнолыжные комплексы на Уктусе, горах Белая, Лиственная, Ежовая, Теплая.

На дворовых территориях появится более 70 катков, еще 34 площадки зальют школы, катки также организуют на крупных спортивных объектах. По информации госпожи Фитиной, для катка на площади 1905 года уже установлен борт и заложено основание.

Напомним, на площади 1905 года вместо ледового городка впервые расположится каток с площадью около 800 кв. м. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Ирина Пичурина