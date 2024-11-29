На выходных в Свердловской области ожидаются небольшие осадки

В Свердловской области на выходных выпадут небольшие осадки, при этом в Екатеринбурге дневная температура в этот период и в начале следующей недели не опустится ниже -7°, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

29 ноября завершается период антициклональной погоды на Среднем Урале, который продолжался около недели и характеризовался незначительной облачностью, слабым ветром и отсутствием осадков, сейчас антициклон отступает на восток — в Свердловской области сегодня днем ожидается 0°..-5°. К утру субботы региона достигнет фронтальная облачность со стороны европейской части страны: небольшие осадки ожидаются преимущественно в западных районах области.

В Екатеринбурге днем пятницы установится температура на отметках -1°..-3°, будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный, 0-5 м/с. В субботу ночью похолодает до -7°, днем будет -2°, ночью воскресенья ожидается -4°, днем -1°.

В начале первой декабрьской недели температура в городе будет держаться в районе нуля. В ночь понедельника она опустится до -4°, днем воздух прогреется до 0°, во вторник ночью до -2°, днем до +1°, в среду — ночью -2°, днем 0°, в четверг — ночью -3°, днем -2°.

Последняя неделя ноября в Свердловской области выдалась теплой — средняя температура в регионе прогнозировалась на 4-8 градусов выше климатической нормы.

Ирина Пичурина