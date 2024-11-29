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В результате ДТП в Нижнем Тагиле получил травмы пешеход

В Нижнем Тагиле во время ДТП получила травмы 39-летняя женщина-пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел 28 ноября около 12:40 у дома №18 по ул. Новострой.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Автоинспекторы установили, что 51-летний водитель на Daewoo Nexia, ехавший по проспекту Мира, не предоставил преимущество и сбил 39-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате получения травм пострадавшую доставили в нижнетагильскую больницу №4.

Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за того, что его ослепило солнце. Он имеет 17-летний стаж управления транспортом категории «В», в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. В момент аварии был трезв.

На месте ДТП сотрудники полиции провели процессуальные действия, по данному факту проводится проверка.

Напомним, в начале месяца в Нижнем Тагиле автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе. В больнице 14-летней девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение связок коленного сустава ушибом лица.

Ирина Пичурина

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