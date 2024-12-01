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Фото месяца: ноябрь 2024 года

Лучшие кадры последнего осеннего месяца по версии «Ъ-Урал»

Из-за устойчивого антициклона и ослабленного ветра, Екатеринбург накрыл смог

Из-за устойчивого антициклона и ослабленного ветра, Екатеринбург накрыл смог

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из-за устойчивого антициклона и ослабленного ветра, Екатеринбург накрыл смог

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Открытие в Музее андеграунда зала истории рок-музыки в СССР, форум «Города России», партконференция свердловской «Единой России» и другие события ноября — в фотогалерее «Ъ-Урал».

Открытие нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Открытие нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Открытие нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

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Участники форума волонтеров и активистов Уральского федерального округа &quot;Патриоты Урала&quot; в &quot;Музейном комплексе в Верхней Пышме&quot;

Участники форума волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала" в "Музейном комплексе в Верхней Пышме"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Визит полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги в технопарк &quot;Университетский&quot;

Визит полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги в технопарк "Университетский"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов перед началом сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии &quot;Единая Россия&quot; в конгресс-центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов перед началом сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елена Чечунова (в центре) перед началом тридцать седьмого заседания Законодательного собрания Свердловской области

Елена Чечунова (в центре) перед началом тридцать седьмого заседания Законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Портфели участников &quot;Дня политконсультанта на Урале&quot;, в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

Портфели участников "Дня политконсультанта на Урале", в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) во время встречи с ветеранами СВО и спортивной командой по борьбе из ДНР в свердловском филиале Фонда &quot;Защитники Отечества&quot;

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) во время встречи с ветеранами СВО и спортивной командой по борьбе из ДНР в свердловском филиале Фонда "Защитники Отечества"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ночь искусств на площадке Музея истории Екатеринбурга в креативном кластере &quot;Л52&quot;. Церемония открытия парадного двусветного зала, одной из достопримечательностей конструктивистского жилого комплекса &quot;Дома Госпромурала&quot; после реконструкции

Ночь искусств на площадке Музея истории Екатеринбурга в креативном кластере "Л52". Церемония открытия парадного двусветного зала, одной из достопримечательностей конструктивистского жилого комплекса "Дома Госпромурала" после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Посетители у картины Татьяны Туржанской &quot;Малый Ярославец. Март&quot; в в Центре &quot;Эрмитаж-Урал

Посетители у картины Татьяны Туржанской "Малый Ярославец. Март" в в Центре "Эрмитаж-Урал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии &quot;Единая Россия&quot; в конгресс-центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Участники сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области, Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области и Алексей Цикин, директор «МО «Отдел медицинской техники» во время экскурсии в распределительном центре производственного комплекса по выпуску медицинских изделий «МО «Отдел медицинской техники»

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области, Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области и Алексей Цикин, директор «МО «Отдел медицинской техники» во время экскурсии в распределительном центре производственного комплекса по выпуску медицинских изделий «МО «Отдел медицинской техники»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудник коммунальных служб во время аварийно-ремонтных работ на дороге

Сотрудник коммунальных служб во время аварийно-ремонтных работ на дороге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа VIII Общероссийского форума «Города России: локомотивы роста» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Работа VIII Общероссийского форума «Города России: локомотивы роста» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, перед началом заседания Законодательного собрания Свердловской области

Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, перед началом заседания Законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Алла Бочко, глава Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра во время работы форума &quot;Города России&quot;

Алла Бочко, глава Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра во время работы форума "Города России"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Осенний призыв на службу в Вооруженные Силы России в Свердловской области. Жанровая фотография. Новобранцы на построении перед началом посадки в вагон поезда

Осенний призыв на службу в Вооруженные Силы России в Свердловской области. Жанровая фотография. Новобранцы на построении перед началом посадки в вагон поезда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия после ремонта парадного двусветного зала в креативном кластере «Л52

Церемония открытия после ремонта парадного двусветного зала в креативном кластере «Л52

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги Анатолия Гайды и Вадима Дубичева &quot;Идеология - власть идей&quot; в зале диссертационных советов Уральского федерального университета («УрФУ»)

Презентация книги Анатолия Гайды и Вадима Дубичева "Идеология - власть идей" в зале диссертационных советов Уральского федерального университета («УрФУ»)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мужчина бурит лунку на реке Исеть

Мужчина бурит лунку на реке Исеть

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вынесение приговора бывшему инженеру-технологу &quot;Уралвагонзавода&quot; (УВЗ) Данилу Мухаметову, обвиняемому в госизмене, в Свердловском областном суде. Бывший инженер-технолог &quot;Уралвагонзавода&quot; (УВЗ) Данила Мухаметов во время заседания суда

Вынесение приговора бывшему инженеру-технологу "Уралвагонзавода" (УВЗ) Данилу Мухаметову, обвиняемому в госизмене, в Свердловском областном суде. Бывший инженер-технолог "Уралвагонзавода" (УВЗ) Данила Мухаметов во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Художник Андрей Чежин на пресс-показе своего проекта «Кнопка и модернизм»

Художник Андрей Чежин на пресс-показе своего проекта «Кнопка и модернизм»

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Работа пункта временного содержания безнадзорных животных «Спецавтобазы» в Екатеринбурге

Работа пункта временного содержания безнадзорных животных «Спецавтобазы» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу Игоря Данилова, бывшего директора &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;, обвиняемого по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ &quot;Присвоение или растрата&quot; и ч.1 ст. 285 УК РФ &quot;Злоупотребление должностными полномочиями&quot; в Ленинском районном суде. Бывший директор &quot;Екатеринбург-Экспо&quot; Игорь Данилов (в центре) и адвокат Дмитрий Корешников (слева) во время заседания суда

Судебное заседание по делу Игоря Данилова, бывшего директора "Екатеринбург-Экспо", обвиняемого по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и ч.1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" в Ленинском районном суде. Бывший директор "Екатеринбург-Экспо" Игорь Данилов (в центре) и адвокат Дмитрий Корешников (слева) во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии &quot;Единая Россия&quot; в конгресс-центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Работа сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Виктор Шептий, сенатор Российской Федерации перед началом тридцать седьмого заседания Законодательного собрания Свердловской области

Виктор Шептий, сенатор Российской Федерации перед началом тридцать седьмого заседания Законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудник ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot; заводит собаку в вольер после прогулки

Сотрудник ЕМУП "Спецавтобаза" заводит собаку в вольер после прогулки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фрагмент картины Леонарда Туржанского &quot;Боярышня&quot; на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Фрагмент картины Леонарда Туржанского "Боярышня" на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на форуме волонтёров и активистов Уральского федерального округа &quot;Патриоты Урала&quot;

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на форуме волонтёров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Автомобиль для перевозки заключенных у здания суда

Автомобиль для перевозки заключенных у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смог над Екатеринбургом

Смог над Екатеринбургом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР. Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин

Открытие нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР. Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Участники форума волонтеров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала" в "Музейном комплексе в Верхней Пышме"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Визит полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги в технопарк "Университетский"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов перед началом сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елена Чечунова (в центре) перед началом тридцать седьмого заседания Законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Портфели участников "Дня политконсультанта на Урале", в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) во время встречи с ветеранами СВО и спортивной командой по борьбе из ДНР в свердловском филиале Фонда "Защитники Отечества"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ночь искусств на площадке Музея истории Екатеринбурга в креативном кластере "Л52". Церемония открытия парадного двусветного зала, одной из достопримечательностей конструктивистского жилого комплекса "Дома Госпромурала" после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Посетители у картины Татьяны Туржанской "Малый Ярославец. Март" в в Центре "Эрмитаж-Урал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области, Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области и Алексей Цикин, директор «МО «Отдел медицинской техники» во время экскурсии в распределительном центре производственного комплекса по выпуску медицинских изделий «МО «Отдел медицинской техники»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудник коммунальных служб во время аварийно-ремонтных работ на дороге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа VIII Общероссийского форума «Города России: локомотивы роста» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, перед началом заседания Законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Алла Бочко, глава Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра во время работы форума "Города России"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Осенний призыв на службу в Вооруженные Силы России в Свердловской области. Жанровая фотография. Новобранцы на построении перед началом посадки в вагон поезда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия после ремонта парадного двусветного зала в креативном кластере «Л52

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги Анатолия Гайды и Вадима Дубичева "Идеология - власть идей" в зале диссертационных советов Уральского федерального университета («УрФУ»)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мужчина бурит лунку на реке Исеть

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вынесение приговора бывшему инженеру-технологу "Уралвагонзавода" (УВЗ) Данилу Мухаметову, обвиняемому в госизмене, в Свердловском областном суде. Бывший инженер-технолог "Уралвагонзавода" (УВЗ) Данила Мухаметов во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Художник Андрей Чежин на пресс-показе своего проекта «Кнопка и модернизм»

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Работа пункта временного содержания безнадзорных животных «Спецавтобазы» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу Игоря Данилова, бывшего директора "Екатеринбург-Экспо", обвиняемого по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и ч.1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" в Ленинском районном суде. Бывший директор "Екатеринбург-Экспо" Игорь Данилов (в центре) и адвокат Дмитрий Корешников (слева) во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа сорок второй конференции Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Виктор Шептий, сенатор Российской Федерации перед началом тридцать седьмого заседания Законодательного собрания Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудник ЕМУП "Спецавтобаза" заводит собаку в вольер после прогулки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фрагмент картины Леонарда Туржанского "Боярышня" на выставке «Туржанские: диалог поколений. Из собрания семьи и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств» в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на форуме волонтёров и активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Автомобиль для перевозки заключенных у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смог над Екатеринбургом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР. Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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