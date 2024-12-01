Фото месяца: ноябрь 2024 года
Лучшие кадры последнего осеннего месяца по версии «Ъ-Урал»
Из-за устойчивого антициклона и ослабленного ветра, Екатеринбург накрыл смог
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Открытие в Музее андеграунда зала истории рок-музыки в СССР, форум «Города России», партконференция свердловской «Единой России» и другие события ноября — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Открытие нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
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