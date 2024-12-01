Фото месяца: ноябрь 2024 года

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) во время встречи с ветеранами СВО и спортивной командой по борьбе из ДНР в свердловском филиале Фонда "Защитники Отечества"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото