В Свердловской области за неделю подорожали молоко и овощи

За прошедшую неделю в Свердловской области стоимость 1 л молока составила 84,4 руб., что на 1,66% превышает показатели предыдущей недели. Цена сливочного масла увеличилась за неделю на 1,51% до 1,17 тыс. руб. за кг. Информация содержится в отчете Свердловскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость 1 кг картофеля в Свердловской области за неделю выросла на 4,4% до 46,9 руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Стоимость 1 кг картофеля в Свердловской области за неделю выросла на 4,4% до 46,9 руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно отчету, существеннее всего за неделю с 18 по 25 ноября подорожала сметана — стоимость 1 кг продукта выросла на 1,75% до 327,3 руб. Творог стал дороже на 1,6% до 457 руб. за 1 кг. Стоимость твердого сыра увеличилась за неделю на 1,37% до 901,6 руб. за 1 кг.

Среди овощей более всего подорожали огурцы: за неделю их стоимость выросла на 16% до 193,5 руб. за 1 кг. Стоимость лука выросла на 8,65% до 49,1 руб., помидоров — на 7,3% до 218,9 руб., картофеля — на 4,4% до 46,9 руб.

Ранее министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что в регионе остановлен рост цен на молочную продукцию.

Анастасия Таначева