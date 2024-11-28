Авиакомпания Flyone Armenia выплатит уральцу более 290 тысяч за отмену рейса

Авиакомпания Flyone Armenia выплатит екатеринбуржцу более 290 тыс. рублей за отмененный рейс по решению суда, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В марте прошлого года Станислав Н. приобрел два билета до Еревана за 33,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Ломакин Фото: Юрий Ломакин

Когда он прибыл в аэропорт Кольцово, узнал о том, что рейс отменен. При этом рейс до Еревана был стыковочным - из столицы Армении он должен был лететь на Кипр. Путешественник купил новые билеты на маршрут Екатеринбург - Москва - Ереван за 95,6 тыс. руб.

После возвращения домой Станислав подал иск к авиакомпании в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга, требуя компенсации убытков, неустойки и морального вреда. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав 130,5 тыс. руб., неустойку в 33,8 тыс. руб., штраф в 82,2 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в 30 тыс. рублей.

Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он заявил, что не был уведомлен надлежащим образом о судебном разбирательстве. Суд апелляционной инстанции отменил решение первой инстанции и повторно рассмотрел дело. В итоге Свердловский областной суд частично удовлетворил требования иска, взыскав с авиакомпании 130,5 тыс. руб., неустойку в 33,8 тыс. руб., штраф в 97,2 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в 30 тыс. руб.