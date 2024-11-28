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На эфирное вещание телеканала БСТ направят до 77 млн рублей

Телерадиовещательная компания «Башкортостан» на аукционе 17 декабря выберет компанию для эфирного вещания телеканала БСТ с 1 января по 31 августа 2025 года в 336 населенных пунктах Башкирии и шести — Челябинской области, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 77,5 млн руб.

По условиям торгов, подрядчик должен производить технический осмотр, ремонт, регулировку оборудования и антенных сооружений, согласовывать время профилактических работ, модернизировать оборудование и так далее.

В декабре 2023 года ТРК «Башкортостан» заключила договор о вещании телеканала «БСТ» в течение 2024 года с АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» за 116,46 млн руб.

Майя Иванова

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