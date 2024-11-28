Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В социально-реабилитационном центре Верхней Салды произошел пожар

В Верхней Салде (Свердловская область) утром 28 ноября произошел пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на ул. Строителей, сообщили в МЧС Свердловской области.

Предыдущая фотография

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Следующая фотография
1 / 3

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Пожарные установили, что на первом этаже здания загорелась бумага, площадь пожара составила 15 кв. м, тушением занимались четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Из центра самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 20 детей.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее в Екатеринбурге на ул. Черняховского произошло возгорание на площадке для утилизации вторсырья — на площади 70 кв. м горел мусор и бочки из-под лакокрасочных изделий.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...