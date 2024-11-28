В социально-реабилитационном центре Верхней Салды произошел пожар

В Верхней Салде (Свердловская область) утром 28 ноября произошел пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на ул. Строителей, сообщили в МЧС Свердловской области.

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Пожарные установили, что на первом этаже здания загорелась бумага, площадь пожара составила 15 кв. м, тушением занимались четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Из центра самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 20 детей.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее в Екатеринбурге на ул. Черняховского произошло возгорание на площадке для утилизации вторсырья — на площади 70 кв. м горел мусор и бочки из-под лакокрасочных изделий.

Ирина Пичурина