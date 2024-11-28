Челябинца будут судить за призывы к экстремизму и дачу взятки

СУ СКР по Челябинской области на основании материалов УФСБ России по региону направило в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении местного жителя за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Сотрудники ФСБ обнаружили, что 25-летний житель Челябинской области, являясь сторонником украинской националистической идеологии, намеренно разместил в Telegram материалы экстремистской направленности. Было возбуждено дело за публичные призывы к экстремисткой деятельности. Чтобы избежать уголовной ответственности, местный житель предложил должностному лицу за вознаграждение фальсифицировать доказательства расследования. После этого возбудили дело за дачу взятки. На данный момент обвиняемый находится в СИЗО, материалы дел направлены в суд.

Виталина Ярховска