Застройщик из Кумертау разработает проект планировки квартала в Черниковке

Мэрия Уфы разрешила строительной компании «Акрополь» из Кумертау разработать проекты планировки и межевания территории (ППиМ), ограниченной улицами Маяковского, Шумавцова, Ульяновых и Нежинской, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Площадь территории, отводимой под разработку, составляет 8 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Квартал относится к общественно-жилой зоне и застроен «хрущевками», панельными домами (2017-2022 года постройки) и административными зданиями. В градостроительном задании на разработку планировочной документации говорится, что на территории возможны суффозионные и карстовые процессы.

Проводить общественные обсуждения для принятия проектов не требуется в связи с постановлением правительства Башкирии, освободившим застройщиков от этой обязанности.

ООО «Акрополь» зарегистрировано в 2000 году, занимается строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО — 50 тыс. руб., учредителями являются Гульназ и Булат Адигамовы. В 2023 году выручка компании составила 88 млн руб., чистая прибыль — 30 млн руб. На сегодняшний день в активе «Акрополя» — девятиэтажный жилой комплекс на 240 квартир в Кумертау, следует из данных ЕИСЖС «Дом.рф».

Идэль Гумеров