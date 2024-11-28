Жителю Нефтекамска вынесен приговор за незаконный оборот наркотиков

Нефтекамский городской суд вынес приговор жителю города, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и легализации средств, приобретенных в результате преступления (2 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. руб., а также взыскал с него средства, полученные в результате преступной деятельности.

Установлено, что в 2018–2024 годы фигурант уголовного дела работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. За оборудование тайников подсудимый получил около 5,5 млн руб. в виде криптовалюты, которые после конвертации переводил на свои банковские счета. В ходе обыска у него дома полицейские изъяли более 5 кг наркотиков.

Майя Иванова