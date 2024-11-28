В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в стрельбе у клубного дома «Тихвин»

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело 30-летнего жителя, обвиняемого в стрельбе у клубного дома «Тихвин». Его будут судить по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением оружия), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, у обвиняемого случился словесный конфликт со своими знакомыми, во время которого обвиняемый в присутствии большого количества людей несколько раз выстрелил из пистолета, снаряженного резиновыми пулями, относящимся к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения. Два выстрела были произведены в сторону асфальта, а один — в левую голень одного из участников конфликта. Ранение повлекло причинение легкого вреда здоровью.

Напомним, драка со стрельбой произошла 26 июня возле ресторана «Асадо», после этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

Ирина Пичурина