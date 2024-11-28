Следователи проверят сообщения о завышении таксистами цен для участников СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства проверить информацию о том, что в Ростовской области приезжие таксисты-частники завышают цену за поездку для участников СВО.

Как сообщает пресс-служба СКР, таксисты, работающие у военной части, пользуются тем, что вернувшиеся с фронта бойцы — в том числе, раненые — не осведомлены о расценках на услуги такси и не имеют доступа к Интернету, чтобы вызвать машину. Бойцы вынуждены соглашаться на любую цену, которую им предложат, чтобы добраться домой или в больницу.

В ведомстве указали, что поводом к разбирательству послужили публикации в СМИ.

Дмитрий Ковалевский