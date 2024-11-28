Югра вошла в число самых читающих регионов России

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) стал лауреатом X всероссийского конкурса «Самый читающий регион», сообщили в окружном правительстве. В нем приняли участие все регионы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Югру отметили за инициативу «Литературный мост», связавшую ХМАО с Ямалом и Тюменской областью, а также охватившую финно-угорских авторов из всех частей страны. Ее цель — повысить интерес к литературе коренных малочисленных народов Севера и сохранить их этническую идентичность через творчество.

По данным Российского книжного союза, звания «Литературный флагман России» в этом году удостоен Башкортостан, также лауреатами конкурса стали Московская и Белгородская области.

Союз выступил инициатором состязания, которое проводится при поддержке Минцифры России. На конкурсе субъекты представляют наиболее яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы: от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и благотворительных акций, также учитываются региональные инициативы по сохранению литературных традиций и представленная в анкетах статистика по инфраструктуре книги и чтения.

Ирина Пичурина