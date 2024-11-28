В Челябинске 47 проблемным домам определили управляющую компанию

Администрация Челябинска определила управляющую организацию для 47 домов города, не имеющих УК. Обслуживать их будет ООО УК «Челябинск», указано в распоряжении мэрии.

В список домов вошли адреса в поселках Водрем 40, Мелькомбинат, Мясокомбинат и Челябэнерго, на Свердловском проспекте и Троицком тракте, на улицах Омской, ОПМС-42, Островского, Пермской, Первой Пятилетки, Сталеваров, Стахановцев, Свободы, Толстого, Трубников, Труда, Тяговой, Уральской, Худякова, Цвиллинга, Цинковой, Чайкиной и Энергетиков. Также УК определят для домов №28 и №30 по улице Социалистической, которые входят в состав «Немецкого квартала».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на улице Социалистической, 9 в октябре 2023 года СУ СКР по Челябинской области организовало доследственную проверку по факту отсутствия теплоснабжения по ст. 293 УК РФ (халатность). Администрация города заявила об устранении повреждений и возобновлении подачи тепла. Причиной инцидента стало отсутствие у дома УК. Именно ООО УК «Челябинск» меняло тогда участок трубы.

Виталина Ярховска