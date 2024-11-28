«Россети Урал» объяснили причины неподключения цеха к электросетям в Челябинске

ПАО «Россети Урал» назвали причины длительного неприсоединения к электросетям производственного объекта, владелец которого пожаловался генпрокурору РФ Игорю Краснову. Это связано с необходимостью реконструкции находившихся в крайне изношенном состоянии сетей ООО «АЭС Инвест», права собственности на которые у компании отсутствовали, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго».

«Речь идет о технологическом присоединении заявителя к сетям обанкротившегося в 2018 году ООО “АЭС Инвест”, входившего в группу компаний “Межрегионсоюзэнерго”. В ходе публичных торгов в сентябре 2023 года ПАО “Россети Урал” приобрело электросетевой комплекс “АЭС Инвест”. В дальнейшем невозможность капитальных вложений в электросетевой комплекс “АЭС Инвест” вызвана оспариванием результатов торгов со стороны бывших конечных бенефициаров “АЭС Инвест”. 17 июля 2024 года арбитражным судом Уральского округа отказано в удовлетворении жалоб на судебные акты судов нижестоящих инстанций, отказавших в оспаривании торгов. В настоящее время энергетики находятся во взаимодействии с клиентом и прокуратурой и прикладывают максимум усилий для урегулирования вопроса. Мероприятия по объекту будут выполнены в ближайшие сроки»,— говорится в комментарии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предприниматель Владимир Губанов сообщил о проблеме электроснабжения производственного цеха по металлообработке и изготовлению металлоконструкций, несмотря на заключенный договор с «Челябэнерго». Игорь Краснов поручил прокурору области принять меры для устранения нарушений.