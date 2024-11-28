На путях у детского парка имени Терешковой в Челябинске ограничат движение

С 22:00 28 ноября в Челябинске ограничивается движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественской из-за второго этапа капитального ремонта трамвайных путей у детского парка имени Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Первый этап работ на узле начался в августе. Тогда закрывался поворот с проспекта Ленина на улицу Горького, и движение трамваев в Тракторозаводский и Ленинский районы временно прекращали. Далее транспорт не ездил в эти части города в течение октября-ноября. 26 ноября начали курсировать трамваи в Тракторозаводский район. Маршрут №22 в Ленинский район до открытия движения будет следовать по трассе: улица Чичерина — улица Кирова — улица Карла Маркса — ЧТЗ.

Виталина Ярховска