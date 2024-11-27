Из Казахстана – с сотрудничеством
В Уфе прошел XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
В столице Башкирии 26 и 27 ноября прошел XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В течение двух дней прошли обсуждения торгово-экономических взаимоотношений между регионами двух стран, гостей ждала также и насыщенная культурная программа. По итогам форума стороны намерены подписать программу приграничного и межрегионального сотрудничества, в которую вошли более 140 пунктов. Подробнее о том, как все прошло, – в галерее «Коммерсантъ-Уфа».
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