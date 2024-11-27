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Из Казахстана – с сотрудничеством

В Уфе прошел XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В столице Башкирии 26 и 27 ноября прошел XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В течение двух дней прошли обсуждения торгово-экономических взаимоотношений между регионами двух стран, гостей ждала также и насыщенная культурная программа. По итогам форума стороны намерены подписать программу приграничного и межрегионального сотрудничества, в которую вошли более 140 пунктов. Подробнее о том, как все прошло, – в галерее «Коммерсантъ-Уфа».

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Вход во Дворец борьбы в Уфе, где проходил форум

Вход во Дворец борьбы в Уфе, где проходил форум

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Заседание Российско-Казахстанского делового совета: «Развитие совместных торговых и инфраструктурных проектов между Россией и Казахстаном»

Заседание Российско-Казахстанского делового совета: «Развитие совместных торговых и инфраструктурных проектов между Россией и Казахстаном»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Выставка достижений народного хозяйства России и Казахстана

Выставка достижений народного хозяйства России и Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Экспонаты народного промысла

Экспонаты народного промысла

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Участник форума на фоне национальных узоров

Участник форума на фоне национальных узоров

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Пожилая женщина в национальном башкирском костюме

Пожилая женщина в национальном башкирском костюме

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Глава Башкирии Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Девушка, играющая на национальном инструменте

Девушка, играющая на национальном инструменте

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Биржа контактов

Биржа контактов

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Пирожное «Муравейник» от кондитеров из Нефтекамска, вошедшее в книгу «Рекордов России»

Пирожное «Муравейник» от кондитеров из Нефтекамска, вошедшее в книгу «Рекордов России»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Гастрономический фестиваль «Гусь и мед»

Гастрономический фестиваль «Гусь и мед»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана

Экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Лошадь знаменитой казахской степной породы

Лошадь знаменитой казахской степной породы

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

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Вход во Дворец борьбы в Уфе, где проходил форум

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Заседание Российско-Казахстанского делового совета: «Развитие совместных торговых и инфраструктурных проектов между Россией и Казахстаном»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Выставка достижений народного хозяйства России и Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Экспонаты народного промысла

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Участник форума на фоне национальных узоров

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Пожилая женщина в национальном башкирском костюме

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Девушка, играющая на национальном инструменте

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Биржа контактов

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Пирожное «Муравейник» от кондитеров из Нефтекамска, вошедшее в книгу «Рекордов России»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Гастрономический фестиваль «Гусь и мед»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Лошадь знаменитой казахской степной породы

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

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