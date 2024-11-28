Болезнь как приговор

Советский районный суд Челябинска отправил на принудительное лечение в психдиспансер Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал, насиловал и избивал в своем доме девушку, а до этого убил еще одну пленницу. Его признали виновным в совершенных преступлениях, но суд учел, что из-за психического заболевания Ческидов не в полной мере осознавал свои действия. Фигурант проживал вместе с матерью в поселке Смолино, за что и получил прозвище «смолинский маньяк». Сам Ческидов свою вину в содеянном так и не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Советского районного суда Челябинска Фото: пресс-служба Советского районного суда Челябинска

В Челябинске 27 ноября Советский районный суд направил на принудительное лечение в спецучреждение 51-летнего Владимира Ческидова, которого в СМИ прозвали «смолинским маньяком» (по названию поселка, в котором он проживал). Фигуранта признали виновным в похищении двух девушек, одну из которых он удерживал в плену 14 лет, в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (п. «а», «в» ч.2 ст.126, ч.1 ст.105, п. «б» ч.2 ст.131, п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

По результатам судебной сексолого-психиатрической экспертизы было установлено, что Владимир Ческидов в момент совершения преступлений страдал психическим заболеванием, которым болеет и в настоящее время. Из-за этого он «не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, не мог руководить ими», отмечают в СКР.

Владимир Ческидов будет находиться бессрочно в медицинском учреждении под наблюдением.

«Смолинский маньяк» был задержан в июне 2023 года. По версии следствия, Владимир Ческидов удерживал и неоднократно подвергал насилию двух похищенных девушек. Его первой пленницей стала Оксана, с которой он познакомился в январе 2008 года. Он пригласил ее в дом и удерживал более трех лет. В апреле 2011 года во время ссоры он убил девушку, нанеся ей раны ножом и гвоздодером, расчленил тело и закопал останки на своем придомовом участке.

Второй пленницей Владимира Ческидова стала 19-летняя Екатерина, с которой он познакомился осенью 2009 года на автовокзале «Центральный» в Челябинске. Он пригласил девушку к себе домой выпить, запер ее и не выпускал вплоть до 2023 года. Пострадавшая неоднократно подвергалась избиениям и изнасилованиям.

Екатерина смогла сбежать летом прошлого года, когда Владимир Ческидов в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя агрессивно и нападать на мать. Женщина вызвала скорую помощь, после чего Ческидова госпитализировали. Замок на двери комнаты Екатерины остался открытым, благодаря чему она смогла выбраться из дома и сбежать к своей сестре. Тогда девушки и вызвали полицию.

Владимир Ческидов был заключен судом под стражу 1 августа 2023 года. В мае следующего года судебно-психиатрическая экспертиза впервые определила, что обвиняемый страдает психическим заболеванием. В результате Советский районный суд Челябинска в июне удовлетворил ходатайство о применении в отношении Владимира Ческидова принудительных мер медицинского характера на время судебного разбирательства.

Матери осужденного Валентине Ческидовой также было предъявлено обвинение в похищении. Она проживала в доме совместно с сыном, когда тот похищал и насильно удерживал у себя в доме девушек.

В августе прошлого года Валентину Ческидову выпустили из-под стражи. Она отрицала причастность сына к содеянному. Женщина заявляла местным СМИ, что на самом деле Екатерина «жила как королева, по своей воле прибившись к ее сыну», а все двери в доме, по ее словам, были открыты, поэтому девушка якобы могла сбежать в любой момент. Валентина Ческидова также была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.

Ольга Воробьева