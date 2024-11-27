Группа «Т-Технологии» создаст собственную сеть дата-центров. К 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух из них. Это позволит войти в топ-5 компаний в корпоративном сегменте рынка, усилить позиции в искусственном интеллекте и станет основой для стабильного функционирования всей экосистемы. Ежедневно Т-приложениями пользуются более 14 млн человек, а поддержка обрабатывает свыше 500 тыс. клиентских запросов. Т-Банк станет первым банком в мире, использующим в дата-центрах технологию гибридного охлаждения с прямым фрикулингом, что снизит энергопотребление и негативное влияние на окружающую среду.

Apple вернулась в топ-3 продаваемых брендов смартфонов онлайн. Несмотря на официальный уход американской компании из России, интерес к ее гаджетам сохраняется. За 10 месяцев этого года было продано 1,3 млн, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в статистике GfK. В онлайн-продажах доля бренда увеличилась в годовом выражении на 2 п. п., до 12% от общего числа проданных устройств.

Убытки индийского промышленного конгломерата Adani Group составили почти $55 млрд после выдвижения в США обвинений в коррупции против его руководства. Речь о снижении рыночной капитализации 11 компаний, входящих в группу. В ноябре прокурор штата Нью-Йорк предъявил обвинения в мошенничестве и даче взяток руководителям семи компаний конгломерата. Утверждается, что с 2020-го по 2024-й обвиняемые заплатили более $250 млн, чтобы обеспечить себе крупные контракты в сфере солнечной энергетики. При этом они использовали средства американских инвесторов.