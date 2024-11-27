Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как эмбарго со стороны США отразилось на присутствии различных марок в стране и их эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramon Espinosa / AP Фото: Ramon Espinosa / AP

Накануне стало известно, что автомобили марки «Москвич» теперь будут экспортироваться на Кубу. На острове российские машины поступят на службу в такси. Уже определена компания, которая будет их эксплуатировать в столичной Гаване и курортном Варадеро. Пока это лишь меморандум о намерениях, подписанный руководством дептранса Москвы и министерством транспорта Кубы. Какие конкретно автомобили будут поставляться в другое полушарие, пока не сообщается. Известно только, что есть договоренность о пробной партии, состоящей из 50 машин.

Тут надо сказать, что «Москвичи» на Кубе знают достаточно давно. Когда в 1960 году после революции, национализировавшей все активы иностранцев, Соединенные Штаты ввели против острова эмбарго, Советский Союз в течение нескольких десятилетий был фактически единственным поставщиком новых автомобилей. Те, кто был в Гаване, знают, что наравне с американскими автомобилями 50-х — Cadillac, Packard, Oldsmobile, которые до сих пор здесь эксплуатируются — на улицах много наших 412-х, а также «Москвичей-2140». Латаных-перелатаных, выкрашенных в кричащие тропические цвета, но до сих пор на ходу. Вы знаете, что в силу обстоятельств автомобили на Кубе живут долго, если не вечно. С китайскими автомобилями, а сегодняшний «Москвич», как известно, это лишь слегка перелицованный JAC, на Кубе тоже хорошо знакомы. Еще лет десять назад почти половину всех ввезенных на остров иностранных автомобилей составляли седаны марки Geely.

Насколько удастся «Москвичам» украсить парк такси в стране Карибского бассейна, посмотрим. В качестве машин для извоза там используется самый разный транспорт, в том числе так называемые coco-taxi — трехколесные рикши с мотоциклетным двигателем, кузов-скорлупка которых действительно напоминает кокосовый орех. Правительства Великобритании и Канады на своих официальных веб-ресурсах настоятельно призывает своих туристов не пользоваться coco-taxi в силу их небезопасности. Вероятно, теперь будут рекомендовать «Москвичи». Хотя вряд ли.