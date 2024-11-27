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Центр Екатеринбурга перекроют из-за крестного хода в день Святой Екатерины

В Екатеринбурге 7 декабря, в день Святой Великомученицы Екатерины, будет ограничено движение транспорта на один час. Это связано с проведением крестного хода, который начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора (улица Розы Люксембург, 57) и завершится у часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение по следующим участкам:

  • — Улица Розы Люксембург от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;
  • — Улица Куйбышева от Розы Люксембург до Горького;
  • — Улица Горького от Куйбышева до Малышева;
  • — Улица Малышева от Горького до Пушкина;
  • — Улица Пушкина от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).

Сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность участников крестного хода и пешеходов.

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