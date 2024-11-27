Центр Екатеринбурга перекроют из-за крестного хода в день Святой Екатерины
В Екатеринбурге 7 декабря, в день Святой Великомученицы Екатерины, будет ограничено движение транспорта на один час. Это связано с проведением крестного хода, который начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора (улица Розы Люксембург, 57) и завершится у часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
С 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение по следующим участкам:
- — Улица Розы Люксембург от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;
- — Улица Куйбышева от Розы Люксембург до Горького;
- — Улица Горького от Куйбышева до Малышева;
- — Улица Малышева от Горького до Пушкина;
- — Улица Пушкина от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).
Сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность участников крестного хода и пешеходов.