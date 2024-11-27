Электричка из Екатеринбурга в Омск через Тюмень начнет курсировать 15 декабря

Электропоезд «Финист» начнет ходить по маршруту Екатеринбург — Тюмень — Омск с 15 декабря, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Финист» будет отправляться из Екатеринбурга в 6:45, в Омск прибывать в 19:45. Отправление из Омска будет в 10:57, прибытие в Екатеринбург в 22:09. Время отправления и прибытия указано местное, общее время в пути составляет 12 часов.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях о. п. Первомайская, станциях Шарташ, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково, Талица, Юшала, Тугулым, Тюмень, Винзили, Богандинская, Ялуторовск, Заводоуковская, Омутинская, Голышманово, Ишим, Маслянская, Мангут, Называевская, Любинская.

Вагоны «Финиста» оборудованы системой климат-контроля, обеззараживания воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. Возле каждого сидения есть USB-розетка, в вагоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров. В санитарных модулях установлены пеленальные столики. Продажа билетов уже началась, на них действуют все льготы, предусмотренные для поездов дальнего следования.

Ранее Свердловская железная дорога (СвЖД) сообщала, что с 15 декабря начнут ходить электрички «Финист» из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский. Они будут отправляться из Екатеринбурга в 18:25, а прибывать в Челябинск в 22:43.

Анна Капустина