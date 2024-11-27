В Екатеринбурге улицу Карасьевскую открыли после строительства на год раньше
Улицу Карасьевскую в екатеринбургском поселке Мичуринский закончили строить на год раньше срока. Как рассказал мэр города Алексей Орлов, завершено строительство второй части улицы от ул. Майской до ул. Осоковой.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам главы, работы выполняли в два этапа: от ул. Евгения Савкова до ул. Майской, затем от ул. Майской до ул. Осоковой. «Движение автомобилей по дороге открыто. Теперь у жителей Мичуринского появился еще один выезд из микрорайона, по которому можно добраться как до ЕКАДа, так и в центр города»,– написал господин Орлов у себя Telegram-канале.
На участке длиной 413 метров и шириной 7 метров созданы дождевая канализация, сети уличного освещения, остановочные карманы, велодорожки и тротуары общей площадью 2980 квадратных метров. Зоны для пешеходов и велосипедистов протянулись вдоль всей улицы.
Алексей Орлов добавил, что в следующем году по улице Карасьевской начнет курсировать общественный транспорт. Первая часть улицы, от Евгения Савкова до Майской, протяженностью 862 метра, была открыта для автомобилистов в 2023 году.