В Екатеринбурге улицу Карасьевскую открыли после строительства на год раньше

Улицу Карасьевскую в екатеринбургском поселке Мичуринский закончили строить на год раньше срока. Как рассказал мэр города Алексей Орлов, завершено строительство второй части улицы от ул. Майской до ул. Осоковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы, работы выполняли в два этапа: от ул. Евгения Савкова до ул. Майской, затем от ул. Майской до ул. Осоковой. «Движение автомобилей по дороге открыто. Теперь у жителей Мичуринского появился еще один выезд из микрорайона, по которому можно добраться как до ЕКАДа, так и в центр города»,– написал господин Орлов у себя Telegram-канале.

На участке длиной 413 метров и шириной 7 метров созданы дождевая канализация, сети уличного освещения, остановочные карманы, велодорожки и тротуары общей площадью 2980 квадратных метров. Зоны для пешеходов и велосипедистов протянулись вдоль всей улицы.

Алексей Орлов добавил, что в следующем году по улице Карасьевской начнет курсировать общественный транспорт. Первая часть улицы, от Евгения Савкова до Майской, протяженностью 862 метра, была открыта для автомобилистов в 2023 году.

Валерия Шестопалова