Летом в Екатеринбурге начнут реконструировать ЦПКиО со стороны улицы Яламова

Летом 2025 года в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО) планируют приступить к реконструкции части со стороны ул. Яламова, сообщается в Telegram-канале ЦПКиО. На этом участке оборудуют освещенные эко-дорожки, видовую площадку, будет создана новая входная группа. В павильоне оборудуют места для велопроката и кофейни.

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Напомним, в прошлом году в парке Маяковского к 300-летию Екатеринбурга после реконструкции открыли Летний театр, который не функционировал с 1988 года. Ранее директор парка Павел Зубакин заявлял, что масштабная реконструкция парка может занять 2,5-3,5 года при наличии «быстрого финансирования».

Валерия Шестопалова