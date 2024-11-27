В Свердловской области остановлен рост цен на молочную продукцию

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова в эфире «4 канала» заявила, что в регионе остановлен рост цен на молочную продукцию и ликвидирован дефицит сливочного масла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области прекратился рост цен на молоко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Свердловской области прекратился рост цен на молоко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Хочу обратить внимание жителей области, что дефицита масла на полке нет. Я сама регулярно хожу в магазины и профессионально мониторю, можно так сказать, полку. Масло есть в достаточных объемах, оно есть и от наших производителей, и то, что привозится к нам из других регионов»,— отметила госпожа Кузнецова. По ее данным, свердловские молокозаводы увеличили производство масла за год на 15%.

«Цены сейчас зафиксировались, остановились и дальнейшего галопирующего роста мы не ожидаем. Я не думаю, что это будет происходить»,— добавила Анна Кузнецова.

Анастасия Таначева