МинАПК: свердловские заводы ищут решение, чтобы оставлять молоко в области

В эфире «4 канала» министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова прокомментировала заявление губернатора региона Евгения Куйвашева об отмене льгот производителям молока, если некоторые из них продолжат поставлять продукцию в другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловские производители молока ищут компромисс, чтобы оставлять продукцию в регионе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловские производители молока ищут компромисс, чтобы оставлять продукцию в регионе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам госпожи Кузнецовой, молоко, которое поставляется за пределы Свердловской области, составляет около одной шестой от всего объема производства. «Сейчас Союз переработчиков и Союз животноводов Урала, куда входят крупнейшие производители, в процессе переговоров как раз о том, чтобы найти решение этого вопроса и оставлять молоко в области для переработки»,— отметила госпожа Кузнецова. Она уверена, что «компромисс будет достигнут» и «субсидию сельхозтоваропроизводители продолжат получать».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами Законодательного собрания, пообещал отменить льготы местным производителям молока, если они продолжат продавать продукцию в другие регионы.

Анастасия Таначева