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В Сургуте утвердили новый генплан до 2044 года

В Сургуте утвердили единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования города, сообщили в пресс-службе думы Сургута. Он рассчитан до 2044 года.

Фото: Пресс-служба думы Сургута

Фото: Пресс-служба думы Сургута

«Мы первыми в округе приняли стратегический документ, который является важным не только для нашего города, но и для всего региона. Это живой документ, в который при необходимости будут вноситься поправки, что неизбежно, поскольку город развивается»,— сказал мэр Сургута Максим Слепов, назвав принятие документа «эпохальным» событием. Он сообщил, что документ увязан со стратегией социально-экономического развития города,

Работу над генпланом Сургута начали в прошлом году, в общей сложности процесс разработки занял около полутора лет. В мае была представлена первая версия документа, жители города предложили в нее более 400 изменений.

Анна Капустина

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