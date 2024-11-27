Уральские педагоги могут повысить квалификацию у преподавателей МФТИ

Учителей физики и информатики Свердловской области приглашают принять участие в новом сезоне бесплатного образовательного проекта «Наука в регионы Эмпатия», в рамках которого они могут повысить свою квалификацию, узнать о последних тенденциях в ЕГЭ и ОГЭ, изучить новые методики преподавания и подготовки детей к экзаменам и олимпиадам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Организаторами образовательной программы для учителей и школьников выступают благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова (акционер корпорации «ВСМПО-Ависма») и Фонд развития Физтех-школ. Набор на курсы повышения квалификации открыт до 30 ноября.

Образовательный проект состоит из двух частей. Первая — дистанционный курс — продлится с 2 по 27 декабря. В ней примут участие 120 учителей. В рамках курса предусмотрены домашние задания и прохождение заключительного тестирования. Вторая часть проекта будет проходить в марте 2025 года в очном формате в Московском физико-техническом институте (МФТИ), куда по итогам отбора пригласят 16 педагогов. У отобранных на смену учителей будет возможность погрузиться в научную среду и создать методические материалы под руководством преподавателей МФТИ и Физтех-лицея им. П.Л. Капицы.

«Программа "Наука в регионы х Эмпатия" — это возможность для педагогов повысить квалификацию и получить методическую поддержку от более опытных специалистов МФТИ, чтобы потом транслировать приобретенное знание своим ученикам в регионах»,— отметил основатель фонда Михаил Шелков. Он добавил, что для школьников и учителей, прошедших отбор, участие в смене бесплатное — все расходы, включая обучение, проживание, питание и трансфер в Москву и обратно, обеспечит благотворительный фонд «Эмпатия».

«Это замечательный проект, который нам с учеником дал возможность посетить МФТИ. Это безусловное расширение кругозора. Я и сейчас общаюсь с педагогами, с которыми мы познакомились на смене: обмениваемся наработками, идеями по проведению контрольных работ и семинаров. Также с нами очень щедро поделились преподаватели Физтех-лицея, их материалы использую до сих пор»,— рассказала учитель физики из Верхней Салды, участница смены 2024 года Марина Алексеева.

Благотворительный фонд «Эмпатия» активно помогает повышению качества образования в Свердловской области. Каждый месяц он финансово поддерживает более 1,3 тыс. школьных учителей и воспитателей детских садов в регионе. Для молодежи фонд организует региональный отбор олимпиады «Умницы и умники» на Урале, реализует совместные программы с МФТИ, а также награждает талантливых детей грантами за успехи в учебе и спорте.