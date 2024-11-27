Власти Тюмени направят на сферу транспорта свыше 5 млрд рублей в 2025 году

В Тюмени на сферу транспорта в 2025 году выделят более 5 млрд руб. Сумма заложена в проекте городского бюджета, который поддержало большинство депутатов Тюменской городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор департамента финансов и налоговой политики мэрии Артем Катренко отметил, что 2,5 млрд руб. планируется направить на пассажирские перевозки, 1,8 млрд руб. — на льготный проезд на транспорте, 123 млн руб. — на возмещение недополученных доходов в связи с применением пересадочного тарифа.

Он добавил, что в бюджете предусмотрено 828 млн руб. дял возмещения затрат перевозчиков на оплату платежей по договорам лизинга автобусов. «Всего в нашем городе в ближайшее время появится 225 новых комфортабельных автобусов»,— пояснил господин Катренко.

Директор департамента подчеркнул, что в целях повышения качества пассажирских перевозок власти направят более 38 млн руб. «Эти средства пойдут на приобретение форменной одежды для водителей и кондукторов, а также на обучение водителей»,— добавил он.

Ранее, в сентябре, правительство Тюменской области одобрило заявку на приобретение 225 автобусов, из которых 107 будут работать на газомоторном топливе. Планируется, что средний возраст автобусного парка после закупки снизится с 6,5 до 4,5 лет, а провозная способность транспорта — возрастет. С этим с начала 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте в Тюмени вырастит с 30 руб. до 31 руб.

Жители и гости Тюмени неоднократно сталкивались с проблемой задержки общественного транспорта и переполненных автобусов. Соответствующие нарушения в сентябре выявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, после чего проинформировал мэра Максима Афанасьева и призвал принять меры по обеспечению доступности районов города. Ситуация остается на контроле у прокуратуры.

Василий Алексеев