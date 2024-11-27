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Скончался режиссер Уральского театра эстрады Андрей Кирдаков

Скончался режиссер эстрады и массовых представлений Уральского государственного театра эстрады (Екатеринбург) Андрей Кирдаков, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе театра.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Андрей Кирдаков был режиссером эстрады и массовых представлений ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» с 2017 года. Он занимался организацией и проведением различных фестивалей и мероприятий, включая юбилейные мероприятия, посвященные 300-летию уральской металлургии и Дни культуры Москвы в Свердловской области. Руководил масштабными проектами, занимался церемониями инаугураций Сергея Собянина и Владимира Якушева.

По данным сайта Театра эстрады на январь и февраль 2025 года режиссер планировал представить премьеры «Новой оперы».

Валерия Шестопалова

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