За 2023 год свердловчанам начислили 6,2 млрд рублей налогов
Жителям Свердловской области начислили 6,2 млрд руб. земельных, транспортных и имущественных налогов за 2023 год. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.
За 2023 год свердловчанам было начислено 6,2 млрд рублей, большая часть из которых (70%) уже уплачена
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как уточнил господин Ваняшин, наибольшая часть начисленных налогов (2,8 млрд руб.) приходится на транспортные налоги, на имущество — 2,7 млрд руб. Сумма начисленных земельных налогов составила 800 млн руб. Павле Ваняшин добавил, что, по состоянию на 27 ноября, уже уплачена большая часть всех начисленных налогов (70%). Он напомнил, что срок уплаты налогов истекает 2 декабря.
По прогнозам господина Ваняшина, в следующем году возможен рост суммы начисленных налогов в пределах 5% за счет того, что увеличивается количество объектов имущества.