За 2023 год свердловчанам начислили 6,2 млрд рублей налогов

Жителям Свердловской области начислили 6,2 млрд руб. земельных, транспортных и имущественных налогов за 2023 год. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2023 год свердловчанам было начислено 6,2 млрд рублей, большая часть из которых (70%) уже уплачена

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ За 2023 год свердловчанам было начислено 6,2 млрд рублей, большая часть из которых (70%) уже уплачена

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнил господин Ваняшин, наибольшая часть начисленных налогов (2,8 млрд руб.) приходится на транспортные налоги, на имущество — 2,7 млрд руб. Сумма начисленных земельных налогов составила 800 млн руб. Павле Ваняшин добавил, что, по состоянию на 27 ноября, уже уплачена большая часть всех начисленных налогов (70%). Он напомнил, что срок уплаты налогов истекает 2 декабря.

По прогнозам господина Ваняшина, в следующем году возможен рост суммы начисленных налогов в пределах 5% за счет того, что увеличивается количество объектов имущества.

Анастасия Таначева