Усадьба «Жерновка» на Ириновском проспекте перейдет в собственность Петербурга

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом приняло решение передать усадьбу «Жерновка» и прилегающие к ней территории в собственность Петербурга. Об этом 27 ноября в своем Telegram-канале сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Красногвардейского района Петербурга Андрея Хорта Фото: Telegram-канал главы Красногвардейского района Петербурга Андрея Хорта

По словам господина Хорта, форсировать процесс, который долгие годы оставался без движения, удалось благодаря поддержке губернатора Александра Беглова. Как только усадьба на Ириновском проспекте, 9, станет собственностью города, ее передадут в оперативное управление Детской музыкальной школы №41.

Приспособление «Жерновки» под нужды музыкальной школы началось осенью этого года. Там сделают учебные и концертные классы, в прилегающем к зданию парке появится общественное пространство.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что усадьба была возведена в 1790 году, предположительно автором проекта является архитектор Джакомо Кваренги. Владельцы особняка неоднократно менялись. До революции шедевр зодчества принадлежал старинному роду Безобразовых. После 1917 года в здании располагались клуб для заводских рабочих и общежитие.

Андрей Маркелов