Приезжего в Сочи осудили за нападение на прохожего и полицейского

В Сочи присяжные заседатели признали жителя Свердловской области виновным в нападении на незнакомого гражданина и полицейского. Инцидент произошел в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Судили 46-летнего жителя Свердловской области. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Установлено, что в ночь с 29 на 30 декабря 2018 года фигурант был пьян и находился возле кафе, расположенного на улице Нижнеимеретинской в Адлерском районе курорта. Подсудимый начал ссориться с ранее незнакомым 32-летним гражданином, который вместе с коллегами участвовал в проведении торжественного мероприятия.

Обвиняемый в ходе конфликта взял из своей машины топор и напал с ним на потерпевшего со спины, ударив по голове. Удар пришелся вскользь, у пострадавшего оказалось повреждено ухо. После этого он дал отпор нападавшему, забрал и выкинул топор.

На место прибыли полицейские. Обвиняемый пытался скрыться на своей машине и угрожал одному из правоохранителей ножом. Нападавшего удалось обезвредить и задержать.

На суде фигурант отрицал вину. Тем не менее присяжные вынесли обвинительный вердикт. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приезжего приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков