Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приезжего в Сочи осудили за нападение на прохожего и полицейского

В Сочи присяжные заседатели признали жителя Свердловской области виновным в нападении на незнакомого гражданина и полицейского. Инцидент произошел в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Судили 46-летнего жителя Свердловской области. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Установлено, что в ночь с 29 на 30 декабря 2018 года фигурант был пьян и находился возле кафе, расположенного на улице Нижнеимеретинской в Адлерском районе курорта. Подсудимый начал ссориться с ранее незнакомым 32-летним гражданином, который вместе с коллегами участвовал в проведении торжественного мероприятия.

Обвиняемый в ходе конфликта взял из своей машины топор и напал с ним на потерпевшего со спины, ударив по голове. Удар пришелся вскользь, у пострадавшего оказалось повреждено ухо. После этого он дал отпор нападавшему, забрал и выкинул топор.

На место прибыли полицейские. Обвиняемый пытался скрыться на своей машине и угрожал одному из правоохранителей ножом. Нападавшего удалось обезвредить и задержать.

На суде фигурант отрицал вину. Тем не менее присяжные вынесли обвинительный вердикт. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приезжего приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...