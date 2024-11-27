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Контракт на строительство новой сцены МДТ продлен до 2027 года из-за корректировок

В Петербурге до конца 2027 года продлили действующий государственный контракт на строительство нового здания Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице, д. 7. По словам заказчика, проект нуждается в «глубокой корректировке».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О дополнительном соглашении к контракту, в котором говорится о его продлении, 27 ноября сообщает «Деловой Петербург». Документ был подписан несколько дней назад между ППК «Единый заказчик» и ООО «Трансепт групп», которое является генподрядчиком проекта.

Как пояснили изданию в пресс-службе ППК «Единый заказчик», требуется глубокая корректировка проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы. Сейчас идет согласование проектных решений с пользователем. В 2025 году планируется получение заключения Главгосэкспертизы России, после чего начнутся полномасштабные работы.

Изначально строительство второй сцены МДТ планировалось завершить к апрелю 2025 года. Однако теперь график работ скорректирован. Формальная причина продления договора — по соглашению сторон. В общей сложности, с учетом аванса, по подписанному ранее договору заказчиком уже оплачено около 1,5 млрд рублей, стоимость исполненных обязательств — порядка 300 млн руб. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 8 млрд рублей.

Подробнее о затянувшемся строительстве объекта — в материале «Ъ-СПб» «Новая сцена МДТ в Петербурге досталась старому подрядчику».

Андрей Цедрик

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