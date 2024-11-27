В Ростове следователи начали проверку из-за падения пассажирки в автобусе

В донской столице следователи проверят информацию о травмировании пассажирки в общественном транспорте. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что водитель одного из городских автобусов выбрал небезопасную скорость движения, а также делал резкие маневры. В результате пожилая пассажирка не удержалась за поручни, упала и получила травмы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Анастасия Казуков