Горадминистрация Ростова выставила на продажу три помещения и автомобиль

Два здания, один подвал и автомобиль выставила на продажу администрация Ростова. Информация об этом опубликована на портале городских органов власти.

Первый лот — нежилой двухэтажный дом по пр. Шолохова, 8а площадью почти 390 кв. м., в котором расположен офис компании «ЭкоЭнерго». Начальная цена объекта — 17,4 млн руб. Пятиэтажное здание на пр. Сельмаш, д. 7а площадью 316 кв. м., в котором расположена библиотека им. Ломоносова выставлено на аукцион с начальной ценой 10,7 млн руб.

С молотка уйдёт также подвальное помещение в старинном двухэтажном доме по ул. Московская, № 31 площадью 76 кв. м., начальная цена — 2,5 млн руб. Автомобиль Renault Megane II выставлен на продажу с начальной ценой 324 тыс. руб. Торги состоятся 25 декабря на электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ».

Дмитрий Ковалевский