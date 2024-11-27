В Югре задержали уральца за незаконную добычу редкой рыбы на 11 млн рублей

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело по ст. 258.1, 256, 226 и 222 УК РФ после задержания жителя Нижнего Тагила, подозреваемого в незаконной добыче ценной рыбы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По ее данным, тагильчанин на лодке с подвесным мотором при помощи ставной сети выловил в Оби 55 экземпляров стерляди и 23 экземпляра занесенного в Красную Книгу России сибирского осетра — по результатам ихтиологической экспертизы, причиненный государству ущерб превысил 11 млн руб.

Во время осмотра места хранения рыбы полицейские обнаружили нарезное и три гладкоствольных ружья, а также 1,7 тыс. патронов различного калибра, изготовленных заводским и самодельным способом. Оружие и патроны подозреваемый похитил в одном из домов.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, предварительное расследование продолжается.

Напомним, зимой в Нижнем Тагиле полицейские возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жители из-за незаконной охоты и отстрела дикого лося. Его с группой правонарушителей обнаружили во время рейда по охотничьим угодьям.

Ирина Пичурина