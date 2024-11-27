Житель Курганской области осужден за смерть ребенка в ДТП

Мишкинский районный суд Курганской области вынес приговор 60-летнему жителю Кировской области, из-за которого в аварии погиб восьмилетний мальчик. Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в мае 2024 года житель Кировской области на грузовом автомобиле двигался по трассе Р-254 «Иртыш». Из-за невнимательности он наехал на остановившуюся на красный сигнал светофора легковую машину. В результате ДТП погиб восьмилетний ребенок. Кроме того, его старший брат и отец получили тяжкий вред здоровью — лица пострадавших были обезображены.

Вину водитель признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием срока в колонии-поселении. Также житель Кировской области не сможет управлять транспортными средствами два года. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска