На Урале будут судить обвиняемого в разбое в ювелирном магазине спустя семь лет

Прокуратура Екатеринбурга направила в Железнодорожный районный суд города уголовное дело местного жителя, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) за вооруженное ограбление ювелирного магазина в 2017 году, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый вместе со своим знакомым с оружием напали на ювелирный магазин в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Один из соучастников выстрелил из огнестрельного оружия в сотрудника магазина, из-за чего он получил черепно-мозговую травму, также они похитили из магазина ценности общей суммой свыше 2,8 млн руб. После этого они скрылись в Самарской области.

В начале июня 2024 года обвиняемого нашли по данным ДНК: его генетический профиль совпал с профилем пота, изъятого на месте совершения преступления, после этого он был задержан. Второй нападавший на момент раскрытия преступления скончался в результате болезни.

Напомним, ранее в Арамили (Свердловская область) сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже драгоценностей в особо крупном размере из ювелирного магазина. Во время задержания он бросил пакет с драгоценностями на сумму более 1 млн руб. и попытался скрыться.

Ирина Пичурина