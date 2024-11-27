В Челябинске автобус насмерть сбил пешехода

В Тракторозаводском районе Челябинска автобус насмерть сбил горожанку. Пешеход переходила дорогу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска. Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 ноября в 8:25 на перекрестке улиц Горького и Котина. 60-летний водитель автобуса НефАЗ совершил наезд на местную жительницу, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, по предварительным данным ГАИ, на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход скончалась на месте. Личность погибшей и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.