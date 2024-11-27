Артем Жога: сегодня мы не вернемся к афганскому синдрому, потому что его нет

Участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине не грозит афганский синдром, если государство начнет с «нашими ребятами, которые возвращаются с СВО, заниматься, увлекать их», рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в интервью информагентству ТАСС. Одной из эффективных программ в этом направлении господин Жога назвал «Время героев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В первый поток, если не ошибаюсь, было подано 44 тыс. заявок. Был отбор, тесты, еще раз тесты, собеседование, психологи, еще раз собеседование, опять тесты. Это довольно-таки такой трудоемкий процесс. И вот нас отобрали 83 человека. Сейчас формируется второй и третий потоки, и эта программа как раз для парней, которые возвращаться будут с СВО, чтобы привлекать их к работе в структурах власти в госструктурах в больших корпорациях»,— сказал полпред.

Артем Жога добавил, что к нему обращались с просьбами помочь «вернуться назад на войну» из-за трудностей с работой на «гражданке». «Я ему (демобилизованному.— "Ъ-Урал") посоветовал обратиться в фонд "Защитники Отечества", который работает с молодежью, с семьями ребят, которые погибли. Это не бумажки перекладывать, это работа на земле — непосредственно с семьями, с парнями, которые возвращаются. И он устроился координатором в фонд и работает. Так что, повторюсь, это не синдром, это просто отсутствие внимания»,— отметил полпред.

Господин Жога подчеркнул, что участники Афганской войны «уходили в криминал, спивались» из-за отсутствия внимания к ним со стороны государства. «Просто государству тогда было не до них. Это 90-е годы, развал Союза, тогда, в принципе, каждый выживал как мог. И когда парни возвращались, им говорили "мы вас туда не посылали"»,— сказал он.

Ранее, 15 ноября, Артем Жога призвал глав муниципалитетов УрФО усилить работу по социальной интеграции ветеранов СВО для недопущения «афганского синдрома» и всплеска криминала в стране. «СВО рано или поздно закончится. Тысячи бойцов вернутся домой, с ними нужно будет работать и у нас уже будет налажен механизм взаимодействия с ними и их социализации. Таким образом мы не допустим повторения "афганского синдрома" и всплеска криминала в мирной стране»,— заверил полпред.

Василий Алексеев