Полпред Жога оценил работу «Уралтрансмаша» по импортозамещению

Во время рабочей поездки на завод «Уралтрансмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Екатеринбурге полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога оценил работу предприятия в области импортозамещения, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Во время визита он осмотрел новейшие модели трамваев, которые выпускает предприятие. «Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным»,— отметил Артем Жога.

Напомним, по итогам 2023 года на «Уралтрансмаше» в шесть раз выросло производство самоходных артиллерийских установок (САУ) относительно 2022 года. Предприятие занято выполнением гособоронзаказа по производству и ремонту систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», 2С35 «Коалиция СВ».

Ирина Пичурина